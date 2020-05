Rząd mniejszościowy i wybory 23 maja?! Trwa narada w siedzibie PiS

Newsroom 9.5.20 18:02

To byłoby dobre wyjście z tego kryzysu epidemiologicznego wyborczego oraz przewajchowanie na boczny tor niepewnego kolaborującego z opozycją Gowina ! Wybory prezydenckie oraz parlamentarne za jednym zamachem. Zaoszczędzono by mnóstwo pieniędzy. PiS z takim poparciem może robić niemal co chce, a to wyczyściłoby scenę polityczną ze złogów postkomunizmu - z opozycji, został by tylko dym i niedopałki. Poparcie mają mizerne - więc jest okazja by ich rozjechać jak karton po margarynie przez Tira ! Widać że Berlin i Kreml grają opozycją bo chcą za wszelką cenę obalić rząd oraz chcą ponownie Polskę włączyć w swoją strefę wpływów. Teraz mamy wybór czy chcemy być w bloku anglosaskim wraz z USA, Kanadą Australią, Japonią itd, czy też ponownie w strefie Berlina Kremla oraz Chin ?? To są teraz decydujące chwile za które prosi na prof Pawłowicz byśmy się modlili - kochani to nie są żarty !!