Rząd chce wprowadzić... podatek od cukru. Żeby nauczyć Polaków, co jeść

Pisowiec 6.12.19 11:15

Brawo PiS!!! Mamy to!!!

Alkohol papierosy to są rzeczy luksusowe, trujące i powinny być jak najdroższe!!

Cukier to samo, biała śmierć!!! PiS to pierwszy rząd który dba o zdrowie Polaków!!! Chcesz ryzykowac zdrowie i potem leczyć się na koszt Państwa?! Dobrze, ale za to płać!!!! Brawo!!! Mamy to!!!! Znów zmiażdżyli wrogów Polski!!!