Ruska smuta: Najemnicy Putina wracają z Libii 'na tarczy'

Jan 30.5.20 10:04

Po tym jak wczoraj pan służący Trzaskowskiemu zmienił koło kobiecie na drodze radzę każdemu, kto ma usterkę w samochodzie ustawiać się na trasie przejazdu i machać z dala kamerą. Podobną wszystkim reperują na wszelki wypadek.

A tak na serio to na miejscu tej pani w mercedesie zadzwoniłbym do assitance, ja tak zawsze robię. Jak ktoś jeździ takim wypasionym wozem jak ta pani to i ubezpieczenie ma wypasione :):):)

Ale szopka, normalnie jaja jak berety z tą ustawką.