,,Ruską onucą'' zapachniało w... PSL: Znieść sankcje wobec Rosji!!!

StanPio 10.10.19 11:46

Polityka to roztropne dbanie o dobro wspólne! Politycznie zorganizowane bandy to demokratyczne łupiestwo. Kukiz przeszedł z jednomandatowego okręgu wybieralnego herszta do obozu politycznie zorganizowanej kombandy PSL sPO KO. Może Kukiz i naiwni dogmatycy JOW się jeszcze czegoś nauczą? Szkoda też tych szczerych, naiwnych patriotów, tej części naiwnej, szczerej narodowców, że dała się omotać cwaniakowi Korwinowi i jego hasła wolnego rynku łupiestwa dla maluczkich, a golenia do gojej skóry przez banksterów, loże i służby jak pisze szczery, ale też naiwny Braun.