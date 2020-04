Rozłam w PO. Budka: Wypowiedź Schetyny szkodzi partii

jaka 30.4.20 19:35

Cyt:"Jarosław Kaczyński jest jedynym najskuteczniejszym politykiem ostatniego ćwierćwiecza. Może jest starym kawalerem. Może i zdziwaczałym. Może jest kurduplem...kartoflem...burakiem...ziemniakiem...selerem... Może ma krzywe nogi i wygląd lichy... Może niejeden piękny Lolo, młody, europejski, pachnący, elokwentny językoznawca, dobrze ubrany może, dobrze ostrzyżony ...może mu "dowalić", przygadać, wyśmiać, wydrwić, zhejtować (modne słowo)... Ale... Ten facet WYKREOWAŁ 3 prezydentów i 3 premierów z sobą włącznie. NIE MA w tej chwili polityka z takim dorobkiem. Jest Kaczyński i...dłuuuuugo nic. Reszta, łącznie z panem...panie Miller, jest przy nim jedynie cieniem. Choćby nie wiem jak gardłowali. Choćby nie wiadomo jakie garnitury i garsonki wkładali. Choćby i po 10 złotych zegarków zakładali niczym ruscy sołdaci, to przy tym kartoflu są ...NIKIM. Ten facet odcisnął swoje piętno na ostatnim 25 leciu jak nikt inny. Reszta to ...kwakwarakwy. Podręczniki historii za 50 lat będą pisały o Kaczyńskich. Nie będzie tam ani słowa o Millerze, Pawlaku, Sikorskim, Kopacz, czy...no właśnie... nawet mam kłopoty z wymienieniem potencjalnych konkurentów. Pójdą w zapomnienie jak przedwojenni premierzy i ministrowie. Pies z kulawą nogą o reszcie nie wspomni. Dlaczego? Bo Jarosław Kaczyński to w tej chwili chyba jedyny Mąż Stanu. To ktoś więcej niż polityk. To ktoś, kto potrafi zrealizować w praktyce swoją wizję i nie poprzestaje na gęganiu przed kamerami. Kaczyński to JEDYNY polityk, który nie bał się poddać obywatelskiej weryfikacji 8 lat temu podając rząd do dymisji. Może jest małym kurduplem ale...ma WIEEEEEELKIE jaja. Za takimi ludźmi zawsze w końcu idą miliony