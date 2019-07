Rosyjski minister przyznaje: Jesteśmy w obliczu poważnego kryzysu

Niektórzy ekonomiści od dawna ostrzegają, że rosyjska gospodarka przypomina bańkę mydlaną, która może pęknąć w dowolnym momencie. Zostało to potwierdzone przez rosyjskiego Ministra Rozwoju Gospodarczego. Według Maksima Orieszkina „dług osób fizycznych i prawnych można już uznać za poważny problem społeczny”. Zdaniem ministra coraz więcej osób nie wypłaca pożyczek, co przyczynia się do powstania bańki, która może pęknąć w każdej chwili. Rosyjski minister rozwoju gospodarczego wskazał, że rząd i bank centralny pracują nad zminimalizowaniem skutków kryzysu finansowego i gospodarczego, jednak według niego tego procesu nie można całkowicie zatrzymać.