Rosyjska propaganda ciągle skrajnie antypolska

Według Rosjan "do podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow sowieci byli zmuszeni sytuacją, w której się znaleźli nie ze swojej woli, a winę za to ponosi m.in „faszyzująca” Polska. Stalin nie miał wyjścia i musiał zawrzeć z Hitlerem pakt, aby odsunąć w czasie niemiecką agresję na Związek Sowiecki, co usprawiedliwić ma też napaść Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku", pisze autor.

"W myśl tych tez – Stalin robił co mógł dla swojego narodu. W takiej sytuacji postawili go inni. Tak jak dziś Władimir Putin, tak wtedy Józef Wissarionowicz podejmował możliwie najlepsze decyzje. A kto uważa inaczej – ten zdrajca i agent Zachodu" - dodaje.

"Lata propagandy – zarówno sowieckiej, jak i później rosyjskiej – kompletnie zepchnęły w niepamięć dla większości Rosjan wydarzenia z 17 września. Jeśli gdzieś się do tej daty wraca, to tylko po to, by przypomnieć, że tego dnia Moskwa rozpoczęła wyswobadzanie Białorusinów i Ukraińców spod władzy „polskich panów” - wiadomo faszystów, współpracujących z Hitlerem" - wskazuje Petrović.