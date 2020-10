Rosyjska dziennikarka dokonała samospalenia: ,,Za moją śmierć …''

- Zabrali to, co znaleźli: wszystkie pendrive'y, mój laptop, laptop mojej córki, komputer, telefony, nie tylko mój, ale i mojego męża, kilka moich notesów, które zapisałam na konferencjach prasowych. Zostałam bez środków do pracy – napisała rosyjska dziennikarka, która dzisiaj w akcie protestu przeciwko władzom Federacji Rosyjskiej dokonała sampodpalenia.

Rosyjska dziennikarka, 47-letnia Irina Sławina była redaktorem naczelnym lokalnego portalu Koza Press w Niżnym Nowogrodzie. We wtorek rosyjskie służby dokonały w mieszkaniu dziennikarki przeszukania. Szukano broszur, ulotek i faktur Otwartej Rosji.

Jak napisała, niczego takiego u niej nie znaleziono, ponieważ niczego takiego nie miała.

Rosyjskie władze prowadziły przeciwko dziennikarce postępowanie za rzekome rozpowszechnianie przez nią fake newsów, za co w Rosji grozi kara więzienia.

W dnie dzisiejszym przed siedzibą wydziału MSW w Niżnym Nowgorodzie dokonała samopodpalenia. Nie zdołano jej uratować i zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych ran.

Na Facebooku napisała:

- Za moją śmierć proszę winić Federację Rosyjską

mp/onet.pl/facebook