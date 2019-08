,Róbta co chceta' Owsiaka. Nagi, agresywny mężczyzna zaatakował policjanta [WIDEO]

Trwa Operacja Policyjna „Kostrzyn 2019”. Do dyspozycji miłośników festiwalu jest blisko 1600 policjantów. Niemal 200 z nich to mundurowi w białych czapkach, którzy dbają o to, aby Kostrzyn nie stanął. Bez ich pracy nie byłoby możliwe, aby się tu w ogóle poruszać. Policjanci robią co mogą, aby każdy, kto wybrał się na festiwal samochodem, mógł dostać się w rejon parkingów i później już pieszo przedostać się w okolice pola. Sytuację utrudnia fakt, że organizator z uwagi na trudny dojazd po intensywnych opadach deszczu nie wpuszcza już- i słusznie- kierowców na słynne Pola Malinowskiego. Tworzyły się tam gigantyczne korki i paraliż komunikacyjny, aż po miejscowości oddalone o kilkanaście kilometrów od Kostrzyna. Inne miejsca wyznaczone zostały przez władze miasta. Jest ich jeszcze ponad 7 tys.