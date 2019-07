Robert Tekieli: Jeszcze pięć takich Białychstoków i PiS będzie miał kolosalny problem

alcapone 24.7.19 13:35

Dzisiaj w radio rano słucham przegląd prasy, jest wypowiedź aktywistki LGBT która organizowała tą akcję w Białymstoku. Ona mówi tak ( z pamięci ). To było pierwszy raz w Białymstoku, dobrze że zdecydowaliśmy się, jakoś poszło, żadnych profanacji tylko takie tam kochajmy się. Rozumiecie, czasem ktoś mówi jak nawet nie mówi. Dla niej było jasne że jest strategia i taktyka walki, na początek żadnych tam profanacji, trzeba najpierw przyzwyczaić ludzi. Bo dla przykładu w takim Gdańsku już przyzwyczajeni, więc … robi się profanacje. Co będzie gdy za lat tak 20 już w Białymstoku będzie się robić profanacje? Co będzie się robić w Gdańsku? Cytat za wiki na temat rządów ludowych w Hiszpanii zanim wkroczył do akcji Franco.



"Należy popatrzeć co wyrabiała dolores ibaruri (małe litery zamierzone) i reszta jej bandy. "wprowadzimy taki terror, że radzieccy towarzysze będą się mogli od nas uczyć" - to słowa tej czerwonej zbrodniarki. Komuniści wprowadzili ogromny terror, mordowano bez sądu ludzi uznanych za wrogów ludu - księży, zakonnice, ludzi "zbyt" bogatych, nieraz wystarczyło zbyt eleganckie ubranie. Mordowanie duchowieństwa miało szczególnie wyrafinowaną, poniżającą i okrutną formę - były to "ŚLUBY REPUBLIKAŃSKIE" - księdza i zakonnicę rozbierano do naga, wiązano razem (ciało w ciało) i topiono. Franko zakończył komunistyczny terror i za to należy się mu cześć i szacunek. "



A dodam dla tych dumnych gejów i podobnych, stary jestem ale nie weźmiecie mnie żywcem, będę walczył do końca, bo to walka na śmierć i życie.