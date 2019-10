Rewolucja w Kościele w Austrii. 133 diakonów za diakonatem kobiet i zniesieniem obowiązku celibatu

zatroskany 18.10.19 9:59

To tylko szatański płaszczyk rewolucyjny, jak zwykle, jak sto lat temu w Rosji. czy chociażby w trakcie rewolucji Francuskiej. Rewolucje mają to do siebie że ludzie słabi i naiwni "wypływają" na wierzch. A słudzy szatana aby być u władzy muszą co jakiś czas "kreować" nową rzeczywistość. Niech POKOlacy pomyślą do czego przykładają rękę. Za każdym razem tworzą "nowego człowieka", tym razem będzie to żywy trup