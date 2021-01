Rekordowe wyniki mieszkaniówki

Dzięki dwóm rekordom jakie padły w mieszkaniówce w grudniu 2020 roku, cały rok zakończony został na plusie. Marcin Kaźmierczak w serwisie bankier.pl podsumował wyniki branży w minionym roku.

Jak czytamy, w grudniu mieliśmy do czynienia z rekordem, który pozostawał niepobity od czterdziestu lat. Chodzi o największą w historii liczbę mieszkań oddanych do użytku oraz pozwoleń na budowę.

Dodano jednak, że wysyp tych ostatnich związany był z nowymi, restrykcyjnymi normami energetycznymi, które weszły w życie w tym miesiącu.

W grudniu ubiegłego roku w Polce udało się oddać do użytku 25 537 mieszkań. To najwyższa liczba w historii. W porównaniu do listopada 2020 roku, liczba oddanych mieszkań wzrosła o 30,4 proc.

Dzięki wynikowi z grudnia, cały rok branży udało się zakończyć na plusie, na dodatek z rekordem. W całym ubiegłym roku do użytku oddano 221 978 mieszkań, a więc o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Co więcej, w grudniu padł też rekord liczby otrzymanych pozwoleń na budowę mieszkań – 34 589. To aż o 56,1 proc. więcej w porównaniu do listopada. Więcej informacji w artykule, który można znaleźć tutaj.

za:bankier.pl