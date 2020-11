Red. Jankowski do Senyszyn: Co pani robiła w partii, która wysłała ZOMO i wojsko na robotników?

Problem atakowania policjantów na służbie przez uczestników „Strajku kobiet” jest ostatnio bardzo często poruszany w mediach. Na antenie Polsat News red. Grzegorz Jankowski zapytał Joannę Senyszyn z Lewicy na temat opluwania policjantów na służbie, którzy noszą na mundurach symbole narodowe.

Senyszyn odpowiadając powoływała się, że w 1970 roku należała do Solidarności.

Wtedy red. Jankowski powiedział:

- Szanowna Pani Poseł, przypomniała Pani rok '70 i '80, czyli wydarzenia gdańskie na Wybrzeżu, '80 to oczywiście Sierpień, a czytam w wikipedii o Pani: "W latach 1975-1990 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". Czy to jest prawda?

Kiedy ta odpowiedziała twierdząco, pytał dalej:

- To, co Pani robiła w partii, która wysłała ZOMO i wojsko na robotników?

mp/polsat news/fronda.pl