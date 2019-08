Rafał Ziemkiewicz: Ja myślałem, że totalitaryzm trwa od 4 lat!

„Mamy historię pana sędziego, który jest wiceminister sprawiedliwości, który wypuszczał fake-newsy, kompromitujące innych sędziów. Drugi z sędziów nie jest już delegowany do ministerstwa. Zdaniem opozycji, do dymisji powinien podać się premier… Ba! Papież i ONZ również” - stwierdził na antenie Telewizji Republika Rafał Ziemkiewicz. Odnosił się tym samym do reakcji opozycji totalnej na aferę, o której pisze Onet.