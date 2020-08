Rabin tłumaczy się z ,,noża w plecach''

Jak już informowaliśmy na portalu Fronda.pl, rabin Elchanan Poupko przed kilkoma dniami w skandaliczny sposób ocenił przejście izraelskiego hokeisty do klubu Unia Oświęcim. Stwierdził między innymi, że „[…] to zdrada narodu żydowskiego i nóż w plecy milionów”. Teraz wydał oświadczenie.

Rabin Poupko na łamach Onetu stwierdził między innymi, mówiąc o transferze hokeisty do oświęcimskiego klubu, że:

„Tereny tego miasta są przesiąknięte krwią moich braci i sióstr. Nic tego nie zmieni. Nigdy nie zapomnimy o ludziach, którzy zniknęli tylko dlatego, że byli Żydami. Przynoszenie chwały miastu znanemu tylko z tych historycznych wydarzeń wielu Żydów postrzega jako bardzo obraźliwe”.

Wczoraj do słów rabina odniósł się prezydent Oświęcimia wyrażając „[…] stanowczy sprzeciw wobec kłamliwych stwierdzeń i insynuacji”.

Teraz oświadczenie wydał Poupko. Twierdzi w nim między innymi, że nic z tego co powiedział… nie było adresowane do Polaków i narodu polskiego. Stwierdził między innymi:

„Chodziło mi wyłącznie o to, że dla Żyda gra w hokeja w miejscu mocno związanym ze śmiercią sześciu milionów naszych braci i sióstr umniejsza wielkość tej tragedii".

I received a call from the Chief Rabbi of #Poland, Michael Schudrich, who I respect greatly.



He shared with me that he & others felt my comments on @Sherbatov1's decision were targeting #Poland, rather than the actual decision and it's sentimentality.



Here's a clarification: pic.twitter.com/d5tAM1mNmb

— Rabbi E. Poupko- WEAR A MASK (@RabbiPoupko) August 13, 2020

dam/onet.pl,Fronda.pl