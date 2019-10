Rabiej wrzuca fejka z 'pierwszomajowym' Kaczyńskim. Ziemkiewicz mocno odpowiada

"Dziwię się, że #Kaczyński wypiera z siebie pierwszomajowe pochody. Tyle im przecież zawdzięcza i tak pięknie kontynuuje komunę. Po wnikliwej analizie sądzę, że raczej chodzi o kwiat. Uważa, że to fałszywka, bo ten kwiat po prostu mu się należał i to on powinien nim machać"-napisał na Twitterze wiceprezydent Warszawy. Hmm, a może prezes PiS "uważa, że to fałszywka", bo to po prostu wygląda jak fałszywka?