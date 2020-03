"Psychopata" i "nekrofil". Dla Kidawy to nie problem!

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 11.3.20 8:38



Ale w tym przypadku kontekst JEST najważniejszy.

Jak nazwać osobą, która robi sobie comiesięcznie dobrze za pomocą wykorzystywania zmarłego? I trzeba to zamknąć w jednym słowie do wykrzyczenia na manifestacji?

No jak nazwać?

A to drugie słowo? To chyba oczywiste.