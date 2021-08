Przydacz: słowa Lapida są krzywdzące dla samych ofiar Holokaustu!

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza słowa wypowiedziane niedawno przez Jaira Lapida są krzywdzące dla samych ofiar Holokaustu.

Lapid napisał w niedzielę wieczorem na Twitterze, że psucie stosunków polsko-izraelskich rozpoczęło się "w 2018 roku, gdy Polska zdecydowała się rozpocząć uchwalanie ustaw mających na celu szkodzenie pamięci o Holokauście i narodzie żydowskim".

"Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają własny, dumny i silny kraj. Nie boimy się antysemickich gróźb i nie mamy zamiaru przymykać oczu na haniebne postępowanie antydemokratycznego rządu polskiego" - dodał.

Lapid od dawna znany jest z atakowania Polski. W przeszłości niezgodnie z prawdą twierdził m. in., że jego babcia zginęła z rąk Polaków w trakcie wojny, podczas gdy w rzeczywistości wojnę przeżyła.

W ocenie Przydacza słowa Lapida są krzywdzące dla samych ofiar Holokaustu.

- W oczywisty sposób oceniamy je bardzo krytycznie jako niebudujących przyjaznej, pozytywnej atmosfery w relacjach polsko-izraelskich, ale przede wszystkim jako słowa krzywdzące dla samych ofiar Holokaustu - stwierdził na antenie TVP Info.

- To próba zaprzęgnięcia tej tematyki historycznej do wewnętrznej takiej dynamiki politycznej w Izraelu, na to nie powinno być zgody i na to nie ma zgody państwa polskiego, aby wykorzystywać pamięć o ofiarach Holokaustu, przecież to byli także i polscy obywatele - dodał.

jkg/tvp info