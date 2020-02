Przewodniczący KRS: „Juszczyszyn chce zostać „męczennikiem”

- Ostentacyjne działania sędziego Juszczyszyna wskazują na to, że chce on zostać męczennikiem w związku ze sporem w sprawie sądownictwa

- Sędzia Juszczyszyn po decyzji Izby Dyscyplinarnej w pierwszej instancji wrócił do orzekania w sposób ostentacyjny. Obłożył grzywnami szefową Kancelarii Sejmu, wszedł na kurs kolizyjny z ministrem sprawiedliwości i został sędzią z pierwszych stron gazet

Jak się bowiem okazuje Juszczyszyn po zawieszeniu przychodzi do sądu i wypowiedziach dla dziennikarzy deklaruje gotowość do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stwierdził też, że zamierza przychodzić do sądu codziennie.