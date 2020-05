,,Przestańcie bawić się Polską i pozwólcie wybrać prezydenta!’’

-„Teraz mamy do czynienia z niekonstytucyjnym, pozaprawnym działaniem po to, żeby Polakom uniemożliwić wybranie swojego prezydenta. Polacy zasługują na to, żeby nie być zakładnikami jednej osoby, tej która z lubością mówi o sobie trzecia osoba w państwie, Polacy nie mogą być zakładnikami interesów partyjnych tej, czy innej frakcji opozycyjnej. Polacy wywalczyli sobie demokrację i wolność, i zasługują na to, żeby wybrać prezydenta” – oświadczył.