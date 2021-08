Przesłanie Prezydenta RP do Białorusinów

Z okazji 41. rocznicy porozumień sierpniowych „Solidarności” prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował przesłanie solidarności do Białorusinów.

Treść przesłania prezydenta RP Andrzeja Dudy do Białorusinów

Wielce Szanowni Państwo!

Drodzy Białoruscy Przyjaciele!

Darahija biełaruskija siabrý!

Ja zwiartájusia da Was u hety wykliuczny dla Polszczy dzień, jaki zwiazany z najważniejszym dla miljonał z nas słowam: Salidarnasć. Polakom nie trzeba tego przypominać: 41 lat temu tysiące strajkujących robotników zmusiły reżim komunistyczny w Polsce do podpisania zobowiązań, które przeszły do historii jako porozumienia sierpniowe. Wśród nich szczególnie istotna okazała się zgoda na tworzenie i działalność wolnych, niezależnych od władzy związków zawodowych. Dzięki temu mógł powstać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Darahija biełaruskija siabrý! Salidarnasć stáłasia nie tolki simwałam, ale i wyznaczálnikam polskaj palityki, jaje kliuczawým słowam. W tych dniach nasze myśli są nie tylko z tymi, którzy wówczas stoczyli długą walkę z reżimem, ale również ze wszystkimi, którzy na całym świecie biją się o swoja wolność i elementarne prawa człowieka. Dziś ta walka jest udziałem naszych sąsiadów Białorusinów.

Użo bolsz czym god Polszcza stáłasia domam dla mnohich z Was. Wy znajszli tut abaronu ad pierasliedu, miesca, kab praciahwać swaju palitycznuju i ekanamicznuju dziejnasć, i taksama, maju nadzieju, znajszli pryjazń, razumiennie i salidarnasć.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnę przekazać Wam jasno, że możecie czuć się w Polsce jak u siebie. I że Polska będzie dla Was domem tak długo, jak będziecie tego potrzebować. My nikoli nie spynimsia padtrýmliwać Was, taksama jak padtrýmliwajem palitycznych wiazniał Bjełarusi niezależna ad ich pierakananniał, wierawyznannia i nacyjanalnasci.

Białoruś to kraj, którego pomyślna przyszłość jest bardzo ważna również dla nas, Polaków. Jego niepodległy byt w nienaruszalnych granicach jest jednym z ważnych czynników umacniających bezpieczeństwo i stabilny rozwój Polski oraz pozostałych państw naszej części Europy. A zamieszkuje Białoruś bratni naród, który zasługuje na godne życie w demokratycznym i uczciwym państwie.

Bo Polszcza szanuje i razumieje Bjełaruś, a my, Paliaki i Bjełarusy, nadzwyczaj blizkija narody.

Żywie Biełaruś! Niech żyje Białoruś!

Niech żyje braterstwo narodów naszego regionu!

Niech żyje solidarność!

mp/prezydent.pl