Przemysław Czarnek: Prawo pozwala na wybory 23 maja

PiSowiec po ojcu i dziadku 9.5.20 18:46

Nie wypisójcie bzdur!!!



Zebranie na Nowogrodzkiej jest po to żeby ustalić dzień wyborów i to nie w maju! Pan Kaczyński to człowiek honoru i Mąż Stanu który nigdy nikogo nie oszukał i to co obiecał Gowinowi, wypełni!