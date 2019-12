Przekop Mierzei. Wiceminister Grzegorz Witkowski: Czas dyskusji się skończył. Radziłbym nie skarżyć na Polskę

„Obecnie trwa grodzenie i niwelowanie terenu. To dosyć duży obszar. Dopiero po wycince można było zobaczyć, jakie jest ukształtowanie terenu i jaka kubatura ziemi będzie musiała zostać wywieziona” - poinformował o postępach prac nad przekopem Mierzei Wiślanej wiceminister gospodarki morskiej Grzegorz Witkowski.

„Chcemy zrobić to w taki sposób, by jak najmniej zamykać drogę wojewódzką ze Sztutowa do Krynicy Morskiej, dlatego dużo prac będzie prowadzonych od strony wody, ale i nocą”.