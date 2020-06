Przekop Mierzei. Jacek Wrona: Platforma nie chce, żeby Polacy się bogacili!

robaczek 2.0 9.6.20 10:00

TAK!!!

tylko PIS chce zeby sie Polskie rodziny bogaciły: rodziny Szumowskich, Morawieckich, Dudów, Banasiów, Biereckich ;] itd, itd ;]





a ciemny lud niech łyka ;] bo ciemny lud pisiurków ma we krwi mentalnosc podnóżka. Muszą mieć kogoś nad soba kto im powie co dobre co zle. sami za tępi zeby sie zorientowac ze ich ktos od tylu wlasnie jedzie ;]



tak więc mentalni niewolnicy:



JENA PARTIA

JEDEN WODZ

JEDNA IDEOLOGIA



to znacie co? ;]





oj ludziska ludziska. ze was du....a nie boli......



eh, TYLKO POLSKI SZKODA



i w imie czego ludzie? bo tera my?! ale nie takimi nieudacznikami!!!! wszystko czego dotkna spierdzielą



no sami powiedzcie:



JEDNA!!! (sztuk 1) reforma która przez ostatnie 6 lat przeprowadzili od poczatku do konca poprawnie



JEDNA PODAJCIE!!!





no właśnie.......





i co to o was mówi ?????