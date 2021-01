Przedsiębiorcy łamią obostrzenia. Fogiel wyjaśnia, co ich czeka

„Nikt nie wprowadza obostrzeń ot, tak sobie, by komuś utrudnić życie. Gdyby to było możliwe ze względów zdrowotnych, wszyscy by już jutro je znieśli. Ale walczymy o życie i zdrowie Polaków, to podstawowy i jeden priorytet” – powiedział Radosław Fogiel.

W rozmowie na antenie TVP1 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości odnosił się do protestu przedsiębiorców, którzy pomimo obostrzeń zdecydowali się otworzyć swoje interesy. Zapowiedział, że nie mogą oni liczyć wówczas na pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej.

W rozmowie komentował też wystąpienie Donalda Tuska na zjeździe niemieckiej CDU. Stwierdził, że to co mówił był premier:

„[…] zdecydowanie wykracza poza standardowe pozdrowienia, gratulacje, najlepsze życzenia dla nowo wybranych władz”.

Podkreślił:

„[…] wydźwięk przesłania przemówienia Tuska jest bardzo miły dla niemieckich chrześcijańskich demokratów, ale bardzo dziwny z puntu widzenia polskiej polityki”.

dam/TVP1,TVP.Info