Prowokacja na homomarszu w Toruniu? Posłanka interweniuje!

Poseł Anna Sobecka pisze w liście otwartym, że "powszechnie wiadomo, że ideologia LGBT uderza w tradycyjne wartości, na których zbudowane jest polskie społeczeństwo, dlatego wykorzystanie nazwy kojarzonej z ogólnopolskim Marszem dla Życia i Rodzin jest skandaliczne". Polityk podkreśla ponadto, że podczas gdy uczestnictwo w Marszu dla Życia i Rodziny oznacza manifestację "przywiązania do wartości katolickich, gdzie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a życie podlega ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci", to hasło toruńskiej "parady równości" "w skandaliczny sposób wykorzystuje podobieństwo do nazwy Marsz dla Życia i Rodziny".