Proroctwo o. Kolbe, które się wypełniło. ,,Jak o tym mówię to mam ciarki''

- Pierwszy ołtarz powstał w Ziemi Świętej. W Medjugorie powstał drugi ołtarz. Pomyślano, że trzeba się modlić o pokój, bo tego chce Pan. To jest sedno, kiedy Pan zmartwychwstał, to nie były słowa wyrzutu, gdzie byliście, tylko powiedział "Pokój Wam" - podkreślał

- Módlcie się nie tylko o to, by to miejsce powstało, ale żebyśmy nie zmarnowali szansy. Żeby to był taki drugi Asyż. To może będzie taki polski Asyż w Niepokalanowie. Zapraszam 1 września, na dzień konsekracji. Chcemy tego dnia modlić się o pokój - podsumował