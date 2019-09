JS 13.9.19 12:42

Ta mała, niepozorna modlitwa ma ogromną moc ! Prosząc Boga Ojca odwołujemy się do męki Syna Bożego, do Krwi Jezusa. Pamiętajmy, za zbyt wielką cenę zostaliśmy wykupieni ale jeszcze nie jesteśmy zbawieni. Nie każdy kto mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. ale ten kto pełni wolę Mojego Ojca - tymi słowami Pan Jezus wskazał nam Drogę.

Wy którzy krzyczycie, nienawidzicie Boga, Jezusa, Najśw. Matki Jego, nie jesteście jeszcze straceni na wieczność. Pisałem to nie raz i powtórzę - dopóki żyjecie szukajcie prawdy, szukajcie prawdziwego Boga. On wybacza grzechy choćby były jak szkarłat, skruszonym grzesznikiem nie wzgardzi. Przepiękne rzeczy czekają na nas w Królestwie Boga. Kiedyś myślałem, że to wszystko jest zbyt piękne by było prawdziwe. Badałem sprawę istnienia Boga przez wiele lat i od wielu już lat wiem, że On jest i jest Bogiem przewspaniałym. A skąd jest zło ? Od tych upadłych co chcieli sami rządzić i budować ale niestety przegrali wszystko.



Króluj nam Chryste

Pozdrawiam