Prof. Skrzydlewski: Brakuje słów, aby wyrazić wielkość JPII

Dlaczego św. Jan Paweł II jest dziś obiektem tak wielu ataków? Na to pytanie w rozmowie z red. Pawłem Chmielewskim w programie „Rozmowa PCh24” odpowiadał prof. Paweł Skrzydlewski.

„Jan Paweł II Wielki, największy z naszych rodaków, to też jedna z największych postaci w historii świata. Bez wątpienia jest to osoba, która do końca istnienia świata będzie wspominana, jego nauka będzie poruszana. Dlatego, że jest to postać przepotężna” – podkreśla prof. Skrzydlewski.