Prof. Pawłowicz o działaniach Adama Bodnara: ,,Pedofilia +,PL -''

Ha!

odkryłem jak minąć błąd tego kretyńskiego systemu (znacie moje zdanie) komentarzy, żeby minąć to durne kręcące się kółko i "nie jestem robotem" ...



Sprzedam wam to za 5 zeta od łebka na WOŚP. :)







No dobra. Wiem że niektórzy mnie "bardzo kochają", ale aż taki wredny nie jestem.



Jak wam się to kółko kręci po napisaniu komentarza to:

Najechać na tą ramkę reCaptcha (tam gdzie się kręci) kliknąć prawym - odśwież ramkę.

To jest skrypt Javy - trzeba go odświeżyć bo równocześnie ze stroną ładuje się błędnie (to dla tych co wiedzą o co chodzi)



Jak ktoś nie ogarnia to przykro mi...

Na pewno Opera Firefox i Chrome mają tą opcję...

Jak ktoś używa IE to sam jest sobie winien ;)



Nie musicie dziękować.

Ja też was kocham



( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )



ps. Fronda nie umie w internety. FB był lepszy

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha