Prof. Morresi: okres pandemii czasem ataku na ludzie życie

Przyjęcie przez parlament Argentyny ustawy legalizującej w tym kraju aborcję jest jednym z wielu posunięć wymierzonych w ochronę życia, jakie miały miejsce na całym świecie w kończącym się roku. W wielu krajach zliberalizowano eutanazję oraz pozwolono na sprzedawanie bez recepty tabletek aborcyjnych dla nieletnich. Jest to swoisty paradoks tego czasu pandemii, gdy światowe wysiłki skoncentrowane są na ochronie życia w nierównej walce z koronawirusem.

- „Te decyzje są wynikiem trwających w czasie nacisków, które były kontynuowane pomimo pandemii. Niewiele się w tym względzie zmieni się, jeśli nasze społeczeństwa nie odkryją na nowo wartości życia” – mówi Radiu Watykańskiemu prof. Assuntina Morresi, członek Włoskiego Komitetu Bioetycznego.

- „Myślę, że obecnie mamy do czynienia z dwoma tendencjami. Pierwsza dotyczy promocji tzw. nowych praw, prowadząc do antropologicznego przewrotu, który jest prostym wynikiem decyzji politycznych poprzednich lat. Druga chce nam pomóc zastanowić się nad tym, że istnieje dobro wspólne, w którym dobro jednostki jest powiązane z dobrem wszystkich, nie jest przypadkiem, że tak wiele mówi się o szczepieniach – mówi papieskiej rozgłośni Assunitina Morresi. – Jeszcze niedawno mówiliśmy o samostanowieniu jako wartości bezwzględnej, koncepcji, która nie ma już jednak zastosowania w czasach pandemii, gdy uświadamiamy sobie wzajemną zależność. Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie uratować się sam. Uwypukla to trendy solidarności, współzależności, potrzeby drugiego człowieka, które niektóre środowiska wciąż z trudem akceptują.“

W Hiszpanii w grudniu przyjęto ustawę pozwalającą na eutanazję osób z poważnymi i nieuleczalnymi lub powodującymi kalectwo chorobami. W Holandii i Kandzie podjęto kroki, by rozszerzyć eutanazję na kolejne kategorie chorych. W 2019 r. aż 2 proc. wszystkich zgonów w tym ostatnim kraju dotyczyło przypadków eutanazji. Austria zalegalizowała wspomagane samobójstwo. Prawo aborcyjne zostało złagodzone m.in. w Nowej Zelandii i Francji, a we Włoszech pozwolono na sprzedawanie bez recepty tabletek aborcyjnych dla nieletnich.

Vaticannews.va/Beata Zajączkowska – Watykan