Prof. Mieczysław Ryba: Niemcy wydali Polsce wojnę prawną

mordechaj 14.4.20 16:43

Głupoty Ryba wygadujecie. To nie Niemcy prowadzą prawną wojnę z Polską, tylko PiS prowadzi wojnę z Polską i Polakami. A stawką tej wojny PiSu z Polakami jest to, czy Polacy będą nadal demokratycznym społeczeństwem cieszącym się wolnością, czy będą pod butem coraz bardziej nieprzyjaznej Polakom kliki ludzi bezwzględnych, którzy prą do wyborów w trakcie śmiertelnej pandemii, tylko po to, by zachować dla siebie koryto. To jest prawdziwy front walki. To walka Polaków z PiS.