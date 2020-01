Prof. Krystyna Pawłowicz: Nigdy nie dał i nigdy nie dam grosza na WOŚP

taro 12.1.20 11:00

baranie natchniony przez owsika, jesli przekazuje jakies pieniadze to, co jest najwazniejsze dla mnie, informuje sie ile procent taka organizacja pozostawia na swoje przezycie i ciagly rozruch. Nie interesuje mnie suma, ale ile procent z zebranej,otrzymanej gotowki pozostawiaja dla siebie, to jest wazne, bo taka organizacja jest jak firma i musi rowniez przezyc caly rok. Jezeli jest to do 3%, to przekazuje kase. U twojego owsika,jak narazie nigdzie nie dotarlem do takiej otwartej deklaracji.

Co do sprzetu, to bajki mozna opowiadac rowniez doroslym, a nalepki nalepiac na wszystko co sie znajduje w szpitalach, bez wiedzy wlasciciela takich obiektow