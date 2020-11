Prof. Gut: ,,Wirus jest bezwzględnym pasożytem''

- Nie jest to najlepszy dzień. Mamy ten sam wynik, co wczoraj, ale to wynik niepokojący, bo mieścimy się w skali rosnącej i to rosnącej bardzo szybko – wykładniczo – powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut w Polskim Radiu 24.

Dodał też:

– Na szczęście nie wszyscy wymagają hospitalizacji i respiratorów, bo już byśmy nie istnieli.

Stwierdził także, że większym problem niż brak respiratorów mogą się okazać niedobory personelu medycznego.

Odnosząc się do długofalowej walki z epidemią wirusolog zauważył:

- Nie mamy jeszcze doświadczeń długodystansowych z COVID-19, ale wiemy, że przy SARS, który jest blisko spokrewniony, po długim czasie pojawiały się różne zespoły chorobowe, których nie dało się powiązać z niczym, jak tylko przebyciem SARS. Te zespoły chorobowe to głównie serce, układ oddechowy i układ nerwowy, oraz zaburzenia mentalne. To się łączyło przede wszystkim z łagodnym, a nie ciężkim przebiegiem samego zakażenia

Podkreślił także:

- Wirus jest bezwzględnym pasożytem. Nasz balans obciążenia różnymi chorobami decyduje, czy przebieg choroby będzie ciężki, czy lekki. Czy przeżyjemy, czy nie

Profesor zauważył, że wynik dzisiejszy, który jest porównywalny z wczorajszym może być niepokojący, ponieważ „mieścimy się w skali rosnącej i to rosnącej bardzo szybko”.

Stwierdził także, że na efekty wprowadzonych przez rząd restrykcji trzeba będzie poczekać około dwóch do trzech tygodni.

mp/polskie radio 24