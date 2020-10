Prof. Gut o rekordach zakażeń: Scenariusz włoski też możliwy w Polsce

- Powinniśmy się przyzwyczaić do określonych zachowań. Do wzrostu zakażeń przyzwyczajać się nie radzę, bo wtedy będziemy tylko liczyć zgony - powiedział prof. Włodzimierz Gut, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii.

Profesor stwierdził także, że Covid-19 bez chorób współistniejących posiada także zdolność doprowadzania do śmierci ludzi, na co wskazują przypadki osób, które umierają w taki sposób.

Profesor podkreślił także:

- Jeżeli 50 proc. społeczeństwa stosuje się do wymagań, to mamy takie wzrosty. Jeżeli 70 proc. zacznie się stosować, to nam się trochę sytuacja ustabilizuje, jak 90 proc. to zacznie spadać.

Znany wirusolog stwierdził także, że wariant włoski niestety jest także możliwy. Chodzi o sytuację, w której liczba zakażeń może przekroczyć dopuszczalne normy, a dodatkowo zacznie chorować personel szpitalny.

mp/pap/portal tvp info