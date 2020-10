Prezydent Ukrainy: Chcę podziękować Polsce za wsparcie, które otrzymujemy

TVP Info wyemitowało dziś wspólny wywiad prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda podkreślił, że Polska wspiera dążenia Ukrainy do wstąpienia do Unii Europejskiej. Zaznaczył też, że w 2014 roku Rosja złamała prawo międzynarodowe napadając na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za polskie wsparcie.

- „Myśmy zawsze wspierali dążenie Ukrainy do Unii Europejskiej. (…) Kwestia przynależności do UE jest sprawą pewnego kroku o charakterze politycznym, który rzeczywiście wymaga zmian i wielu reform, które muszą być przeprowadzone w kraju. Chcę bardzo mocno powiedzieć – my Polacy pamiętamy naszą drogę do UE, pamiętamy nasze wyrzeczenia, negocjacje. Mamy świadomość, że dążyliśmy do UE, chcielibyśmy być wolnym Zachodem” – mówił prezydent Andrzej Duda.

- „Dziś nim jesteśmy, ale nie zapominamy o naszych pobratymcach (…), którzy do tej prawdziwej demokracji dążą. Powtarzam na każdym forum międzynarodowym – drzwi do UE muszą pozostawać otwarte. Ukraina do niej dąży, a my Ukrainę zdecydowanie wspieramy. Także wyrazem tego jest moja wizyta” – dodał.

Zaznaczył też, że wciąż podkreśla na forum międzynarodowym, że Rosja złamała prawo międzynarodowe napadając na Ukrainę w 2014 roku. Wskazał, że nie wolno odstępować od sankcji wobec Rosji a społeczność międzynarodowa musi domagać się zwrócenia Ukrainie kontroli nad całością Krymu, okręgu donieckiego i ługańskiego.

- „Po pierwsze chce podziękować panu prezydentowi Dudzie. Rzeczywiście na wszystkich forach międzynarodowych Polska mimo tego, że nie jest członkiem czwórki normandzkiej, zawsze nas popiera. Składam podziękowania panu panie prezydencie oraz całemu narodowi polskiemu za to stanowisko nieuznania aneksji Krymu” – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Odniósł się również do Katastrofy Smoleńskiej zaznaczając, że śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego stała się tragedią nie tylko dla narodu polskiego, ale również dla Ukrainy.

kak/TVP Info