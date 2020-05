Prezydent Sopotu: ,,Jestem przerażony bezsilnością państwa’’

plantator buraków unijnych 24.5.20 21:16





Karnowski jest prezydentem Sopotu od 2002 roku.



To oczywiste dla normalnych ludzi, że cała ta patologia rozkwitła więc za jego rządów, jakby na to nie patrzył.



No to na co on teraz liczy, wyjąc, że zawiodło państwo? Oczywiście, zawiodło od 2002 roku, a zwłaszcza w latach rządów jego "totalnych" współbraci.



Teraz trwa jedynie sprzątanie po tych ich rządach nierządu. Po zakończeniu porządków w sądownictwie, w szczególności w SN, wszyscy uzyskamy odpowiedź na pytanie kto i ile zawiódł, by w mieście od 18-tu lat rządzonym przez prezydenta Karnowskiego mogło dojść do takiej patologii.