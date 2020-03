Prezydent prosi o pomoc harcerzy

Prezydent Andrzej Duda skierował swoją prośbę do organizacji harcerskich, aby harcerze wsparli osoby starsze. O pomoc, jak podkreśla prezydent, będą proszeni wyłącznie pełnoletni harcerze, którzy wykazują się rozsądkiem i będą potrafili zachować wszelkie konieczne zasady.

– „Ustaliliśmy, że (...) młodzież harcerska i dzieci nie powinny być bezpośrednio zaangażowane w akcję pomagania. Prośba będzie skierowana wyłącznie do harcerzy pełnoletnich, którzy działają rozsądnie i będą umieli zachować wszelkie zasady” – wyjaśnił Andrzej Duda.

Nowy koronawirus wywołuje chorobę COVID-19, która może prowadzić do ostrego zapalenia płuc, a w konsekwencji do śmierci. Szczególnie narażone na skutki jego działania są osoby starsze i przewlekle chore. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby nie musiały one wychodzić z domu, a w obowiązkach, które tego wymagają, byli wyręczani przez innych.