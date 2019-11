Prezydent o manipulacji Onetu. Napisał, o czym ,,zapomnieli''

„Proszę pamiętać, jak wygląda sytuacja. Otóż to Sejm wybiera sędziów TK. Rola prezydenta polega tylko i wyłącznie na tym, że prezydent odbiera od sędziów legalnie i poprawnie wybranych ślubowanie. Jeżeli ci sędziowie byli wybrani w sposób legalny i poprawny, to prezydent, zgodnie z Konstytucją, ma obowiązek odebrania ślubowania od takich kandydatów. To wyłączna decyzja Sejmu co do tego, kto będzie sędzią TK. Tak było, jest i pewnie będzie przez wiele najbliższych lat”.