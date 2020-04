Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z szefem NATO: Epidemia nie wpływa na zdolności obronne Sojuszu

-„I to jest także dzisiaj kwestia do decyzji sojuszniczej, czy któreś z państw nie potrzebuje użycia tego batalionu” – zaznaczył.

-„Prezydent Duda i sekretarz generalny Stoltenberg mówili właśnie o tej gotowości Polski jako kraju ramowego do tego, by tego batalionu użyć w przypadku, gdyby któreś z państw członkowskich taką potrzebę wyrażało. Sekretarz generalny Stoltenbeg podziękował prezydentowi Dudzie za to, że Polska jako państwo ramowe jest gotowa do tego, by ten batalion sformować i go użyć jako sojuszniczej siły szybkiego reagowania”.