Prezes PKN Orlen odpowiada opozycji: Podcinacie gałąź, na której siedzicie!

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w mocnym wystąpieniu odniósł się do krytyki, jaka ze strony środowisk opozycyjnych spadła na koncern po przejęciu grupy Polska Press. Prezes Obajtek zwrócił uwagę, że propagandowa argumentacja opozycji nie ma nic wspólnego z prawami rządzącymi nowoczesnym biznesem.

Ogromne oburzenie polskiej opozycji wywołał zakup przez PKN Orlen od niemieckiego właściciela grupy medialnej Polska Press. Decyzję o zakupie wydawnictwa wyjaśniał kolejny raz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który w mocnym wystąpieniu obalił argumenty przeciwników transakcji.

- „Dzięki temu zakupowi nie tylko realizujemy biznes, ale uratowaliśmy kolportaż prasy w Polsce. I to kolportaż prasy w Polsce zarówno którą wy oceniacie, że to wasze media czy innych, kolportaż każdej prasy, każdych tytułów tak naprawdę” – mówił.

Prezes Obajtek odpowiadał na pytania opozycji w czasie posiedzenia komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz kultury i środki przekazu. Zwrócił jedna uwagę, że zadawane są mu pytania, na które już wielokrotnie odpowiadał.

- „Wytłumaczyłem państwu każde pytanie. Nie odnieśliście się do tego, nie słuchaliście. Co niektóre pytania były zadawane na to, co odpowiedziałem” – podkreślił.

Obajtek zwrócił również uwagę na fakt, że opozycja atakuje spółkę przynoszącą budżetowi około 36 mld zł zysku.

- „Podcinacie gałąź, na której tak naprawdę siedzicie. I to jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Nie tylko jako prezesa, prowadzącym firmę, która zarabia, przechodzi przez te trudne czasy. Stabilizuje ceny paliw, bo stabilizujemy cenę paliw by pomóc polskiej gospodarce. Tak naprawdę paliwa są wykorzystane w całej gospodarce. Budujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ratujemy niektóre firmy, które miały być sprywatyzowane” - zaznaczył.

kak/300polityka.pl, DoRzeczy.pl