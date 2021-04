Prezes Obajtek stanowczo odpowiada na ataki: Mamy prawo kreować zarząd własnej spółki

Po przejęciu Polska Press przez PKN Orlen nowy właściciel dokonuje zmian personalnych w spółce. Choć to naturalne działania, opozycyjne media próbują wykorzystać je jako kolejny pretekst do ataku na PKN Orlen. Na krytykę stanowczo odpowiada Daniel Obajtek, który w rozmowie z „Pulsem Biznesu” przypomina, że każdy ma prawo kreować zarząd spółki, której jest właścicielem.

W wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odniósł się do krytyki, jaką wywołały zmiany personalne w Polska Press. Obajtek podkreślił, że „każdy ma prawo kreować zarząd spółki, której jest właścicielem”. Zaznaczył przy tym, że nie ma zamiaru robić żadnej rewolucji w Polska Press.

- „Chcemy szeroko docierać do czytelników na poziomie regionalnym, bo to realnie wspiera nasz biznes detaliczny”

- mówił.

Prezes Orlenu poinformował też o spotkaniu ze związkami zawodowymi.

- „Warto wiedzieć, że w tej spółce podwyżek nie było od 2008 r., baza lokalowa jest zaniedbana, a ponad 60 proc. treści do tytułów regionalnych było generowanych w Warszawie, dziennikarze byli zwalniani. Tymczasem kondycja samej spółki jest dobra, Polska Press co roku generowała zyski, ma na kontach ponad 70 mln zł gotówki i stać ją na to, by zainwestować w poprawę warunków i jakości. Zarząd tej spółki ma przedstawić plan jej rozwoju”

- wskazał.

kak/PAP