Presja ma sens! Facebook odblokował film IPN

Wczoraj łódzki Instytut Pamięci Narodowej poinformował o zablokowaniu przez administrację Facebooka możliwości promocji filmu „Obóz na Przemysłowej – poznaj nasz strach!”. Tłumaczono, że powodem było uznanie kampanii jako politycznej, „o charakterze społecznym”. Na szczęście jednak reakcja mediów przyczyniła się do zmiany stanowiska przez Facebooka.

IPN w oświadczeniu na swojej stronie informował, że:

„[…] uznanie przez portal Facebook, iż film ma charakter polityczny, powoduje całkowitą blokadę jego promocji w krajach za granicą!!!”.

Film dokumentalny, jak dodano, przedstawia:

„[…] historię niemieckiego obozu dla polskich dzieci znajdującego się przy ul. Przemysłowej w Łodzi. W tym roku mija 78 lat od powstania tego miejsca, do którego trafiło ok. 3 tys. dzieci!”.

IPN podkreślił, że starał się o to, aby wiedza o wspomnianym obozie dotarła do jak największej liczby osób, także spoza Polski – dlatego przygotowano go w aż 7 wersjach językowych, w tym rosyjskiej, hiszpańskiej czy hebrajskiej.

Wczoraj wieczorem Kornelia Zaborska z łódzkiego IPN poinformowała, że dzięki zaangażowaniu mediów Facebook zdecydował o odblokowaniu filmu. Jak dodała, zdarza się to bardzo rzadko, kiedy już portal uzna kampanię za polityczną.

dam/IPN,Facebook