Premier ws. Obajtka: Dokonuje fundamentalnych zmian. Musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupie interesów

- Mogę powiedzieć, że Daniel Obajtek jest osobą, która dokonuje fundamentalnych zmian w polskiej gospodarce, w niezwykle ważnym sektorze energetycznym, budując wielki koncern multi-energetyczny. Chyba jest jasne, że w takiej sytuacji musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupie interesu, grupy dostawców czy przedsiębiorców, którzy w inny sposób wyobrażali sobie funkcjonowanie firmy czy koncernu PKN i firm, które się łączą teraz z koncernem, bo te plany połączeniowe nie są żadną tajemnicą i powiedział w dniu dzisiejszym na konferencji prasowej w Lublinie premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił premier, te działania prezesa PKN Orlen uruchomiły falę ataków na jego osobę.

- Atak, który sięga do jakiejś bardzo dawnej przeszłości, co do której osoba naprawdę nie może się tak w rzeczywistości w skuteczny sposób bronić, ponieważ są tu rzucane kalumnie i w rzeczywistej sytuacji, kiedy wszystkie fakty mogłyby być przedstawione w sposób równorzędny przez drugą stronę, to jestem przekonany, że wszystko byłoby we właściwy sposób wyjaśnione, ale wiemy, jaka jest potężna siła mediów, mediów które w sposób skoordynowany prowadzą akcję niszczenia ludzi – powiedział Morawiecki.

- Wiem o takich mechanizmach doskonale funkcjonujących, że można wziąć jakiś jeden element jednej wypowiedzi, jedno słowo wyciągnąć z kontekstu i nadąć ten balon do niewyobrażalnych rozmiarów, a potem wykorzystując tę siłę w sposób rzeczywiście skoordynowany w mediach, uderzać w człowieka. Myślę, że to, w jaki sposób transformuje energetykę czy pomaga w transformacji energetyki, prezes Obajtek jest zasadniczą przyczyną ,dla której dzieje się to, co się dzieje – stwierdził premier.

mp/pap/300polityka.pl