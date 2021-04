Premier: W maju kolejne 5.5 mln szczepionek. Rząd chce powszechności szczepień

- Już w maju dotrze do nas być może nawet 9 mln szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone ok. 5,5 miliona i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego, być może nawet 1,5 mln, czyli by było to w samym kwietniu 7 mln szczepionek – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej w Skierniewicach premier Mateusz Morawiecki.

- Do końca kwietnia zostaną zaszczepieni wszyscy chętni powyżej 60. roku życia – dodał premier.

- Zdecydowaliśmy się zwiększyć naszą przepustowość co do szczepień, a to dlatego, że nasza presja na Komisję Europejską, na Unię Europejską ma sens – powiedział Morawiecki.

Premier poinformował też o powszechnych szczepieniach, które – jak zaznaczył – są priorytetem działań rządu, czemu ma służyć na przykład wykorzystanie hal sportowych, ośrodków szkolnych, czy też remiz strażackich.

- W każdym powiecie jak najbliżej każdego obywatela musi być dostępność szczepień. Zapewnimy jako rząd to, by każdy mógł zaszczepić się praktycznie jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania – zapewnił premier

- To jest cel, który cały zespół pracujący nad procesem szczepień otrzymał ode mnie, otrzymał od rządu. Skupiamy się teraz na tym – oświadczył Morawiecki.

Jak zaznaczył premier Morawiecki, "na tej drodze już za kilka tygodni, w maju odnotujemy naprawdę gwałtowne przyrosty liczby osób zaszczepionych, a wraz z tym coraz skuteczniejszą walkę z koronawirusem".

Morawiecki był także pytany o tzw. paszporty covidowe. Dziennikarka Poslatu zapytała, „na jakim etapie są rozmowy w UE nad tzw. paszportem covidowym oraz kiedy będziemy mogli podróżować po Europie z takim certyfikatem”.

- Te rozmowy na poziomie UE prowadzone są na etapie wstępnym, ponieważ z jednej strony chcemy zapewnić możliwość podróży i przemieszczania się w sposób bezpieczny dla obywateli. Ale z drugiej strony nie ma jeszcze w Europie, w całej UE takiej sytuacji, że zaszczepić się może każdy, kto chce – odpowiedział szef polskiego rządu. Jak dodał w takich rozmowach zaawansowana jest obecnie Dania.

- My chcemy jednak postępować zgodnie przede wszystkim z rytmem dostępnych szczepionek, a po drugie uwzględniać również fakt, że nie wszyscy ludzie mogą się zaszczepić w szczególności na tym etapie procesu szczepienia, na którym się znajdujemy - oznajmił Morawiecki

mp/polsatnews.pl/pap/kancelaria premiera