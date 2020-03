Premier: Rząd pomoże wracającym Polakom

patriota-idiota! 14.3.20 19:39

Polska (tylko?) dla Polaków?



Rząd szacuje, że ok. 500 tys. Polaków chce wrócić z emigracji do Polski obecnie. Trudno uwierzyć. W sytuacji epidemi i zapaści służby zdrowia w Polsce, spodziewanej recesji i wzrostu bezrobocia lepiej zostać w krajach, które lepiej poradzą sobie z epidemią i recesją. Oczywiście, chętnych do powrotu rodaków zapraszamy, zwłaszcza, jak Ukraińcy zaczną uciekać, a innych polski rząd nie chce wpuszczać. Ciekawe, czy jest to propaganda, czy wykorzystywanie sytuacji epidemii i quasi stanu wyjątkowego do nacjonalistycznej kosolidacji i oczyszczenia etnicznego Polski?