Premier: Oto najlepszy dowód na skuteczność naszej polityki...

"Musimy odnaleźć się w gąszczu interesów oraz odpowiadać na potrzeby naszego społeczeństwa tak, by program gospodarczych zmian cieszył się zaufaniem społecznym. To niezbędny warunek realizacji długoterminowej wizji, jak Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"-wskazał Mateusz Morawiecki. Premier zastrzegł, że nie brakuje pewnych pułapek: demograficznej, rozwoju zależnego, słabości instytucji, niskich marż i średniego rozwoju. Ta demograficzna, jak wskazał polityk, wiąże się nie tylko z zainwestowaniem środków, ale i zmianami cywilizacyjnymi, stąd tak znacząca zmiana, jak rozszerzenie programu "Rodzina 500 Plus" na pierwsze dziecko.