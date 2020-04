Premier Morawiecki w ,,La Repubblica'': BASTA! Za kryzys nie mogą płacić najsłabsi

Elektor 11.4.20 9:40

Przecież to komunista jest! Umiecie pisiaki czytać ze zrozumieniem? Wiecie do czego on wzywa? Takich parszywców jak PiS to jeszcze u władzy nie mieliśmy! Wyjątkowo bezczelna szajka złodziei! Jedno trzeba PiSowi przyznać. Dodanie elementu katolickiego w ich ideologii było majstersztykiem. Tak jak istnieje sposób okradania "na wnuczka" tak pisowski sposób pozyskiwania głosów nazywam metodą "na katolika". Ciemnota wierzy że tak jest po bożemu. Wyjątkowe bydlaki ale sposób przyznaję - majstersztyk!