Premier Morawiecki pisze do premier Danii ws. odkupienia niewykorzystanych szczepionek Johnson&Johnson

Jak wynika z ustaleń portalu polsatnews.pl, we wtorek premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki napisał list do premier Danii Mette Frederiksen. Zawiera on propozycję odkupienia od Danii niewykorzystanych szczepionek firmy Johnson&Johnson przeciw COVID-19.

Michłał Dworczyk z kolei potwierdził te doniesienie w rozmowie z Wirtualną Polską, a listu premiera ma być datowany na 4 maja.

- "Wierzę, że moja propozycja spotka się z Pani zainteresowaniem i już wkrótce nasze wspólne wysiłki pozwolą przezwyciężyć pandemię i jej skutki, a z tego trudnego czasu wyjdziemy wszyscy silniejsi i lepiej przygotowani na wyzwania przyszłości" – czytamy w piśmie premiera Morawieckiego.

mp/polsatnews.pl/wp.pl/niezalezna.pl