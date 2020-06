Premier Morawiecki: Bez wygranej Andrzeja Dudy nie było by programów społecznych

Premier Mateusz Morawiecki był dzisiaj z wizytą w Kolnie. Mówił m. in. o programach społecznych, które zostały wprowadzone przez obecny rząd. Jak zaznaczył wprowadzenie tych programów nie byłoby możliwe, gdyby pięć lat temu w wyborach nie wygrał obecny prezydent Andrzej Duda.

- Gdzie byłaby Polska be prezydenta DUdy? Gdzie byłaby Polska, gdyby prezydent Duda nie wygrał wyborów 5 lat temu? Czy byłyby te programy 500+, 300+, 13. emerytura i wszystkie inne społeczne programy?

- To pytanie retoryczne. Nie byłoby tych programów. Nasi główni konkurenci polityczni przez 5 lat krytykowali te programy. Po to, żeby dzisiaj, dopiero teraz przebrać się jako kameleon, zrzucić tamte swoje szaty i zacząć mówić, że to utrzymają. Jedynym gwarantem utrzymania programów społecznych, ale również wizji rozwoju jest prezydent Duda